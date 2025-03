San Francesco d’Assisi. Il coro in parrocchia con tinte da musical

Oggi alle 18,30 nella chiesa parrocchiale di Campagnola viene eseguito un concerto ispirato al musical ‘Forza venite gente’, che narra la straordinaria vita di San Francesco d’Assisi. Un concerto che trae alla nota opera teatrale, che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con la sua narrazione musicale, con la partecipazione dei ragazzi del catechismo. Il concerto non è solo occasione per rivivere una delle storie più affascinanti della spiritualità cristiana, ma anche per contribuire con solidarietà alle attività del CoRe di Reggio.

Il concerto ‘Il Coro per il CoRe’ del coro parrocchiale ‘Bruno Massari’ si propone non solo come un momento di riflessione spirituale e culturale, ma anche come una dimostrazione di come la musica possa diventare un potente strumento di unione e solidarietà. La partecipazione del pubblico, attraverso l’offerta libera, avrà un valore doppio: quello di godere di un concerto coinvolgente, oltre a poter sostenere un progetto che può fare la differenza nella vita di molte persone. Una serata all’insegna della musica per contribuire a una causa che unisce il cuore della comunità di Campagnola e il supporto alla ricerca scientifica.

a. le.