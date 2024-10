San Germano, intesa con la Cisl: "Magazzino con escrementi e lacune sul fronte sicurezza. L’azienda ci ha ascoltati"

Un accordo importante, raggiunto dalla Cisl con l’azienda San Germano del gruppo Iren, "che cambia radicalmente le carte in tavola e porta salute e sicurezza per i 102 dipendenti e per la flotta dei 75 mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti". Una storia "di cambiamento costruita dal sindacato a Reggio a favore di un grande servizio pubblico come la raccolta dei rifiuti, dei lavoratori e quindi dei cittadini". A spiegarlo è Gaetano Capozza, segretario della Fit Cisl di Reggio, che presenta l’intesa appena raggiunta "con un cammino né facile né scontato". Il sindacato per mesi "ha fatto sopralluoghi, anche alle 3 del mattino, nel deposito della San Germano, ha parlato con i lavoratori e raccolto le loro segnalazioni e storie, costruendo un dossier potente". Partivano, spiega Capozza, "da gravi problemi con la manutenzione dei mezzi della differenziata a Reggio e provincia: sensori che non funzionavano, mancanza di estintori, problemi di tenuta delle cerniere su alcune portiere. Abbiamo trovato disordine nella gestione dei documenti di circolazione e un magazzino infestato dal guano dei piccioni. Una situazione non adeguata e che si accompagnava al bisogno di interventi per la gestione del lavoro festivo e per le indennità. Fit Cisl, coinvolgendo i colleghi Fp Cgil, ha spiegato all’azienda che cambiare era necessario. "Con responsabilità, San Germano si è seduta al tavolo, ha ascoltato la voce dei lavoratori e condiviso impegni e investimenti importanti. Ora la verifica degli impegni sarà rigorosa. Una notizia che fa bene a chi lavora e fa bene a Reggio, città dove in un altro servizio pubblico essenziale c’è un’azienda come Seta che sta facendo il contrario: non risponde, non cambia, ci considera come seccatori e finisce per perdere autisti. I manager Seta vengano qui a prendere appunti". Francesco Palma, coordinatore Fit-Cisl dell’area contrattuale Igiene ambientale sul territorio di Piacenza, Parma e Reggio, è uno dei protagonisti dell’intesa. Racconta, orgoglioso: "Entro la fine dell’anno tutto il parco mezzi sarà oggetto di manutenzione. Entro la stessa data l’azienda attiverà una selezione per la ricerca di un addetto officina per dare maggiore supporto alla struttura – illustra Palma –. Ora ci sono le condizioni per intervenire rapidamente sulla check list segnalata dai dipendenti. Con la loro partecipazione permetteremo ai mezzi di essere sempre sicuri e operativi". Tutto il personale ora è dotato di kit per l’igiene delle cabine, si aumenta la formazione. Iniziate le attività di pulizia e sanificazione anche nel magazzino, con rimozione degli escrementi dei piccioni e l’allontanamento dei volatili. "Il personale con patente B che si rende disponibile a guidare i mezzi con vasca in caso di necessità avrà il livello superiore, come previsto dai contratti nazionali. La società si è impegnata a condividere col sindacato di valorizzare l’impegno domenicale. Previsti incentivi economici per il personale che raggiungerà il posto di lavoro in bici chiedendo all’Azienda di aderire al progetto regionale ’Bike To Work’".