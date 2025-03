San Giacomo chiusa per vandalismi, la diocesi: "Ma no repressione"

"È stato adottato al momento un gesto forte per sensibilizzare l’importanza del luogo di culto aperto a tutti. La comunità, non solo quella dei credenti, è stata richiamata ad una vigilanza che non è tanto di tipo repressivo, ma di cura su ciò che ha di più caro e identitario. È stato un appello al cuore e alla sensibilità, perché luoghi così cari e densi di storia non vengano abbandonati o addirittura sfregiati". La Chiesa di Reggio Emilia ha scelto di commentare così dopo la grande eco mediatica che ha avuto la scelta della parrocchia di San Giacomo di chiudere il luogo di culto in determinati orari. Colpa, apertis verbis, dei "troppi vandalismi" degli ultimi tempi all’interno della chiesa di via Roma. Tra i principali, anche escrementi dietro l’altare e cassette delle offerte trafugate. Per questo, la chiesa per ora (fino a nuovo ordine) verrà aperta solo in occasione delle celebrazioni liturgiche.

Ieri intanto un ordine del giorno presentato Fratelli d’Italia (primo firmatario Mattia Marziani) è stato approvato dal Consiglio comunale. Stessa sorte ha avuto un altro odg, a tutela più in generale dei luoghi di culto, presentato dal gruppo Pd. I meloniani: "Impegniamo il sindaco a mettere in campo ogni iniziativa utile, in collaborazione con la Curia, le forze dell’ordine e le associazioni del territorio, per garantire che la Chiesa di San Giacomo possa restare aperta ai fedeli in condizioni di sicurezza; a valutare la possibilità di promuovere l’istituzione di un servizio di volontariato civico persupportare la custodia delle chiese, coinvolgendo cittadini e associazioni disponibili a contribuire alla tutela del patrimonio religioso e culturale della città". Il Pd: "Valutare all’interno dei Controlli di comunità modalità per riservare particolare attenzione a quei luoghi aggregativi quali i sagrati delle chiese, se non le chiese stesse – dicono i dem –, anche in accordo con le Consulte territoriali competenti, passibili di danneggiamento o intralcio alla fruibilità, al fine di favorire la massima collaborazione e coesione nella comunità".