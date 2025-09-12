San Girolamo, l’appello: "Aiutateci a sostenere il restauro del patrimonio"

La Confraternita di San Girolamo e Vitale ha annunciato la celebrazione della Festa dell’Esaltazione della Croce, che si terrà domenica 14 settembre alla Chiesa di San Girolamo. L’evento, di particolare significato spirituale e culturale, segna l’inizio di un’importante iniziativa volta a riscoprire, valorizzare e restaurare il patrimonio artistico della Confraternita, sopravvissuto a secoli di vicissitudini, tra cui il drammatico saccheggio del 1944-45.

Programma della giornata: ore 17, intervento del Padre Ordinario Zeno Davoli, che introdurrà il significato della giornata e i progetti di rinascita della Confraternita. Ore 17.30, Santa Messa solenne presieduta Giacomo Morandi, vescovo di Reggio. Ore 18.30, benedizione del nuovo crocifisso, donato alla Confraternita, un’opera ottocentesca in legno e madreperla proveniente dalla Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La data del 14 settembre non è casuale: alle ore 7.50 del mattino, un raggio di sole illumina un’antica formella in terracotta raffigurante la Crocifissione, un fenomeno che sottolinea il legame tra spiritualità, arte e Creato nella Chiesa di San Girolamo.

La Confraternita di San Girolamo e Vitale ha anche lanciato un appello alla cittadinanza, alle istituzioni e a chiunque condivida il valore di questo patrimonio artistico e spirituale, affinché sostenga l’iniziativa di restauro e arricchimento. "La celebrazione del 14 settembre non è solo una festa religiosa – celebra la nota –, ma un’occasione per riscoprire l’identità culturale di Reggio Emilia e per costruire un futuro in cui la Chiesa di San Girolamo possa tornare a splendere nella sua interezza, offrendo ai visitatori un patrimonio storico, artistico e spirituale unico per la città".

Nonostante le difficoltà economiche del dopoguerra, sono sopravvissute alcune opere di grande valore. Una Madonna col Bambino quattrocentesca, proveniente dalla vecchia chiesa di San Vitale, trasportata dai confratelli nel 1646 segando il muro su cui è dipinta. Per la confraternita quindi ha un grande significato, ma oggi è fortemente degradata e in urgente bisogno di restauro. Una formella in terracotta della Crocifissione, opera toscana della metà del Quattrocento, coperta da ridipinture ma potenzialmente recuperabile. Un quadro secentesco raffigurante San Girolamo in paesaggio, simbolo della Confraternita, alterato da restauri grossolani ma meritevole di recupero. Infine una statua del Cristo morto a grandezza naturale. A queste opere si aggiunge un’importante novità: un ex-studente del Padre Ordinario ha donato alla Confraternita un Crocifisso ottocentesco in legno e madreperla, proveniente dal Santo Sepolcro di Gerusalemme.