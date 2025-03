San Giuseppe, come cambia la viabilità

Tutto è pronto per la fiera di San Giuseppe che animerà Scandiano da domani al 24 marzo. Alcune aree saranno vietate alla sosta nei giorni della fiera e durante i lunedì 17 e 24 quando il mercato sarà spostato in centro. Non sarà possibile parcheggiare in piazza XXV Aprile, piazza Spallanzani, via Magati, via Tognoli, piazza Boiardo, via Martiri della Libertà, in un tratto di via Mazzini tra l’intersezione con via Magati e quella con via Cesari e in un tratto di via Vallisneri tra piazza Spallanzani e via Martiri della Libertà. Per agevolare la sosta sono stati predisposti parcheggi: Conad di via Mazzini, aree di sosta biblioteca, al Polo Made in Via Roma, scuola Bassi-M.M. Boiardo, zona sportiva di via Togliatti, polo scolastico Gobetti, parcheggio l T Bar, Centro Futura, area Coop ed Eurospin.

m. b.