San Giuseppe, ecco la fiera. Ricca mostra sul luna park

Dal 15 al 24 marzo torna la fiera di San Giuseppe di Scandiano: saranno 72 gli espositori presenti negli spazi dedicati alla Centenaria, mentre saranno ben 450 i banchi del mercato che coloreranno più di due chilometri di strade nel centro della città. L’inaugurazione è prevista per domenica 16 marzo alle 10.30 con l’arrivo delle autorità davanti al Comune, accompagnate dalle note del corpo bandistico di Scandiano. Alle 10.45 il taglio del nastro nel piazzale davanti alla fiera segnerà ufficialmente l’apertura della kermesse alla presenza del sindaco Matteo Nasciuti con l’intervento anche dell’assessore regionale Alessio Mammi (ex sindaco scandianese). "Il cuore pulsante – dicono dall’amministrazione – della fiera sarà, come da tradizione, La Centenaria, la grande mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale che ogni anno richiama espositori da tutta Italia.

Nei capannoni della fiera, oltre agli stand espositivi, il pubblico potrà partecipare a show cooking e masterclass con chef rinomati per scoprire i segreti della gastronomia locale. Dalla lavorazione del cappelletto reggiano ai segreti dell’erbazzone tradizionale, passando per i tortelli verdi e i dolci tipici, gli appassionati di cucina avranno l’opportunità di mettere ‘le mani in pasta’ e imparare dai maestri del settore". Tra le novità più attese dell’edizione 2025 spicca una mostra interamente dedicata al mondo dei luna park che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra storia e nostalgia attraverso fotografie e documenti rari, raccontando l’evoluzione dei parchi di divertimento e il loro legame con la fiera di San Giuseppe.

Nei giorni 16, 19 e 23 marzo, dalle 8 alle 20, le vie e piazze del centro storico ospiteranno il grande mercato offrendo un’ampia varietà di prodotti e occasioni di acquisto. In contemporanea, in via della Rocca e via XXV Aprile, sarà allestito il mercato contadino in cui sarà possibile acquistare direttamente dai produttori locali e riscoprire i sapori autentici del territorio. I festeggiamenti hanno preso il via già sabato 8 marzo con l’inaugurazione del luna park, un’area di divertimento con oltre 50 attrazioni nel parcheggio di via Libera. "La fiera di San Giuseppe – sottolinea il primo cittadino Nasciuti – è una tradizione che evolve con noi, una vera ‘macchina del tempo’ che racconta la storia di Scandiano. Dai mercati medievali alle grandi esposizioni agricole del Novecento, questo evento ha sempre saputo adattarsi ai tempi. Oggi la nostra sfida è saper leggere il presente e guardare al futuro: valorizzare le eccellenze locali e, al contempo, aprirsi alle innovazioni. La fiera continua a essere il punto di incontro tra il passato e le opportunità del domani". Sul sito internet del Comune e i canali social dedicati alla fiera, sono riportate tutte le informazioni e aggiornamenti sul ricco programma.

Matteo Barca