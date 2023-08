San Lorenzo incendia l’Appennino Feste, sfilate e concerti a testa in sù

Tutti con il naso all’insù stasera in Appennino per la notte di san Lorenzo.

A Casina, all’ex bocciodromo del Parco Pineta, alle 21,30, per il "Casina Music Festival, proiezione-concerto del film "Dal Po all’Appennino" di Alessandro Scillitani, con musica dal vivo (ingresso 10 euro, ridotto 6 per minori di 14 anni e soci, info: 349 4433017).

A Marola, al campo sportivo, alle 16,30, 6ª edizione di "Pallone che passione", giochi su prato, pallone e non solo (info: 335 331898); inoltre, alla sede della Proloco, alle 16, "Torneo di biliardino", e in serata, con ritrovo alle 20,45, "Le stelle sono tante", tradizionale passeggiata di San Lorenzo alla ricerca di stelle cadenti (costo 10 euro a persona).

A Vetto, all’arena estiva, alle 21, "Tombolata di San Lorenzo" (info: 340 2335108). A Crovara (Vetto), all’ostello "La Rupe di San Giorgio", alle 21,30, Enrico "Chicco" Salimbeni porta in scena "Pari e Patta. Storia di un tenore", che ripercorre la storia di Luciano Pavarotti, testo di Matteo Manfredini (ingresso gratuito, info: 380 7747903).

A Castelnovo Monti, in piazza Gramsci, alle 20, per "L’estate di Castelnovo C’Entro", "Bismantova Food & Fashion", sfilata di moda a cura dei commercianti, con intrattenimento musicale e gastronomia; alla Pietra di Bismantova, con ritrovo alle 19,30 in piazzale Dante, "San Lorenzo sulla Pietra", escursione con picnic sotto le stelle (info: 351 5315915).

A Gatta, al campo sportivo, dalle 19,30 "Festa della Birra".

A Villa Minozzo, in piazza della Ghiacciaia, alle 21, tradizionale "Concerto sotto le stelle" con il corpo bandistico di Villa, diretto dal maestro Omar Campi, a seguire esibizione della "mini banda" degli allievi, guidati dai maestri Jennifer Piazza e Rossano Biagini. A Minozz, dalle 20, "Dalla Rocca alle stelle", alla scoperta delle costellazioni con il gruppo GAdAR e aperitivo (ingresso a offerta libera).

A Cavola, "Cavolaforum in festa": tirelle di Barny e gnocco fritto, musica con dj Joppa e vj Ennio (info: 339 1817410).

A Cerredolo, spettacolo comico musicale "Nessun dorma" con la compagnia "Il Buffone di Corte".

A Levizzano, stasera, "Il liscio alla Piola". A Ligonchio di sopra dalle 16, torneo di fionda e cena a base di pesce con "Mario da Gombio".

A Collagna dalle 19 alle 24, tradizionale mercatino montano.

