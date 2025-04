San Marco riempie le strade

Oltre 250 stand espositivi, il mercato tradizionale, prodotti naturali e biologici, il mercato contadino, delle opere dell’ingegno, fino agli spazi delle associazioni del volontariato che operano sul territorio. Successo per la fiera di San Marco, a Montecchio Emilia, che ieri ha visto pure l’apertura ufficiale della stagione di visite del castello medioevale della cittadina, permettendo di scoprire la storia di questo edificio: dal sepolcreto di epoca altomedievale, all’antico pozzo, arrivando in cima al torrione, dove dall’alto dei 35 metri è possibile godere di un bellissimo panorama. Sempre all’interno del castello è allestita la mostra "William Xerra. Esplorazioni nelle terre della pittura" a cura di Sandro Parmiggiani. L’esposizione è parte del progetto culturale "Profeti in Patria: cammini d’artista in Emilia-Romagna" ed ha ricevuto il patrocinio della Regione.