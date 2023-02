San Martino in lutto per la scomparsa di Fausto Iotti

Cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Fausto Iotti (foto), 69 anni, a lungo impiegato ragioniere in una azienda di macellazione a Reggiolo e alla Cantina Sociale di Gualtieri. Abitava a San Martino di Guastalla, dove spesso partecipava da volontario a eventi benefici e ricreativi. Lascia la moglie Graziella, i figli Paola e Stefano, sorelle e altri parenti. I funerali stamattina alle 10,30 nella chiesa di San Martino di Guastalla. Dopo la messa la salma sarà trasferita a Mantova per la cremazione.