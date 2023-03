San Martino in Rio, furto notturno in farmacia

La porta danneggiata dai ladri

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 9 marzo 2023 – I carabinieri di San Martino in Rio indagano sull’ennesimo furto avvenuto ai danni di un esercizio commerciale. Stavolta è toccato alla farmacia di via Rubiera, a San Martino in Rio, alle porte del centro storico del paese, presa di mira nella notte dai soliti ignoti. L’allarme ai carabinieri è scattato verso le cinque, con un sopralluogo per verificare quanto successo. E’ stato constatato come i ladri avevano infranto la vetrata di una porta usando un tombino in metallo, probabilmente recuperato sul posto. Una volta all’interno della farmacia, i ladri hanno puntato al registratore di cassa, che è stato portato via. Durante il sopralluogo dei carabinieri il registratore di cassa è stato rinvenuto all’esterno, nei pressi della farmacia, ma ovviamente abbandonato dopo essere stato svuotato del denaro, per un bottino che non dovrebbe essere ingente. Restano però i danni lasciati dai ladri alla vetrata della porta e al registratore di cassa, oltre che a una piccola finestrella sul retro della struttura. I carabinieri del paese stanno indagando per cercare di risalire agli autori del furto, simile ad altri episodi avvenuti di recente nella Bassa e in altre zone del territorio reggiano.