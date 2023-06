San Martino in Rio, panchine gialle contro il bullismo

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 7 giugno 2023 – Ieri mattina al Parco della Pace, a San Martino in Rio, sono state inaugurate due panchine gialle, contro bullismo e cyberbullusmo, alla presenza del sindaco Paolo Fuccio, del vicesindaco Luisa Ferrari e dell’assessore alla scuola Rosamaria D’Urzo. L’iniziativa è stata voluta dal neo insediato consiglio comunale dei ragazzi, coordinato da Nicole Sala, della Cooperativa Accento, con la collaborazione di Auser e degli insegnanti e degli operatori del Comune. Le targhette descrittive applicate alle panchine riportano, oltre alla scritta “il bullismo è l’ignoranza del credersi più forti”, anche un QR code che rimanda a una pagina del sito internet del Comune con una serie di frasi sul tema del bullismo, pensate dai ragazzi e tradotte in inglese ed in ucraino. “Siamo molto orgogliosi dei nostri giovani studenti – commenta il sindaco Fuccio – e abbiamo accolto immediatamente la loro richiesta di realizzare una paio di panchine gialle contro il bullismo. Si sono inoltre dimostrati molto attenti e preparati sull’argomento”.