San Martino in Rio, vernici e deumidificatori per gli alluvionati di Conselice

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 5 luglio 2023 - Una donazione di vernice antimuffa, per tinteggi esterni, accessori per pulizia e venti deumidificatori. E’ il prezioso dono del consiglio direttivo della Pro loco di San Martino in Rio, effettuato in collaborazione con Transcoop, per le famiglie alluvionate di Conselice, nel Ravennate, Comune tra i più danneggiati dal maltempo delle scorse settimane. A Conselice sono stati portati 91 bidoni di vernice antimuffa per interni, 52 bidoni di vernice per tinteggi esterni, diversi accessori per la pulizia e la pittura e 20 deumidificatori. Servirà per il restauro e la ristrutturazione delle abitazioni danneggiate. I fondi utilizzati per l’acquisto del materiale consegnato derivano dall’incasso di un pranzo benefico, organizzato dalla Pro Loco di San Martino in Rio in occasione della recente Fiera di Maggio del paese. Il materiale donato è stato fornito dalle aziende Icolors Srl di Bibbiano e Olimpia Splendid. “Altro materiale – come spiega il presidente della Pro loco, Uber Barbieri – è stato gratuitamente offerto dalle ditte Flavio Bedeschi e Vanes Boselli di San Martino in Rio”.