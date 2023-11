San Martino in Rio, 18enne con la droga vicino alla scuola

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 17 novembre 2023 – E’ stato notato nel parcheggio vicino a una scuola, a San Martino in Rio. Ed è stato fermato dai carabinieri del paese per un controllo. Un 18enne abitante proprio in paese è apparso piuttosto nervoso. E poco dopo è stato trovato in possesso di oltre 12 grammi di marijuana e cinque grammi di hashish suddivisi in dosi, oltre a denaro per 275 euro, un coltellino con residui di droga sulla lama, un telefonino. E nella sua abitazione c’erano altri 138 grammi di hashish, oltre 38 grammi di marijuana, un telefonino, tre bilancini di precisione, materiale utile per confezionare le dosi, quasi 400 euro in contanti, un coltello pieghevole. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di San Martino in Rio hanno arrestato il giovane. E’ accaduto l’altra mattina all’ora di pranzo. Il giovane era nei pressi di una scuola. Alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi verso il parco della Pace. Ma è stato fermato e trovato in possesso della droga e del resto del materiale, già posto sotto sequestro. Indagini ancora in corso, soprattutto per la presenza del giovane nei pressi di una scuola.