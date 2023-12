San Martino in Rio, donna sbanda e si ribalta in auto

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 22 dicembre 2023 - Si è temuto il peggio, nel pomeriggio, per una pensionata settantenne rimasta coinvolta in un incidente accaduto in via San Rocco Trignano a San Martino in Rio. La donna, alla guida di una Fiat Panda, per cause al vaglio della polizia locale della Pianura Reggiana, si è ritrovata nell’abitacolo della vettura ribaltata sulla strada, dopo aver urtato accidentalmente un’altra Fiat Panda, che era in sosta sul ciglio della carreggiata, in un quartiere residenziale. Per fortuna non c’era nessuno in transito in quel tratto di strada al momento della sbandata. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica di Correggio per prestare le prime cure, oltre ai vigili del fuoco per aiutare a estrarre la donna dall’auto, poi messa in sicurezza.. Dopo le prime cure, la pensionata è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità. Non risulta in pericolo di vita. La polizia locale ha poi raccolto le testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.