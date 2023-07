San Martino in Rio, ladri di alimentari e alcolici in supermercato

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 15 luglio 2023 – Ladri di bevande e bottiglie di liquori e alcolici vari, quelli che la scorsa notte, poco dopo le tre, si sono introdotti all’interno dei locali che ospitano il supermercato Sigma, nella zona industriale di San Martino in Rio. E’ scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le guardie giurate della vigilanza privata, raggiunti poco dopo dai carabinieri di San Martino in Rio. E’ stato verificato che poco prima ignoti avevano sfondato una porta situata sul retro dell’edificio dell’esercizio commerciale, per poi puntare a generi alimentari, bevande e alcolici, con i quali sono poi fuggiti, a bordo di un capiente veicolo lasciato all’esterno, pare con un complice a bordo a fare da palo. Sono in corso accertamenti per cercare di risalire agli autori del furto, oltre che i calcoli per poter quantificare esattamente il bottino, a cui va aggiunto anche il danno lasciato alla porta dall’azione di scasso attuata per entrare nell'esercizio commerciale. I carabinieri di San Martino in Rio indagano sull’episodio.