San Martino in Rio, marito e cognato denunciati per anni di maltrattamenti

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 25 settembre 2025 – Per anni avrebbero commesso abusi e maltrattamenti nei confronti della moglie di uno degli indagati e dei figli, tra umiliazioni, minacce di morte, aggressioni fisiche perfino quando la vittima era incinta, controllo economico e vessazioni psicologiche. Una situazione pare iniziata già nel 2019 e che ora ha visto i carabinieri della caserma di San Martino in Rio eseguire un’ordinanza per il divieto di avvicinamento alla donna e ai figli, dai quali i due indagati devono restare lontani almeno un chilometro, con divieto pure di comunicare con loro in qualunque modo. Sotto accusa due uomini di origine pakistana di 51 e 59 anni di età, ora controllati con il braccialetto elettronico. Il controllo sulla moglie di uno di loro era totale: perfino sullo stipendio, che doveva essere versato su un conto a cui la donna non aveva accesso. E anche la figlia maggiore, all’epoca bambina, sarebbe stata vittima di umiliazioni e violenze già dall’età di sette anni, con minacce di matrimoni combinati per lei, altrimenti sarebbero stati guai grossi. Tutti i figli, oltre a subire direttamente violenze, erano costretti ad assistere alle aggressioni alla madre. E il cognato 51enne avrebbe contribuito ad alimentare il clima di terrore. Per entrambi è scattata la denuncia per maltrattamenti, ma anche l’allontanamento e il divieto di comunicare.