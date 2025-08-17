Pensionato annega nel canale di bonifica

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 17 agosto 2025 - Un agricoltore in pensione, novantenne, è stato recuperato privo di vita da un canale di bonifica in località Case Lotti, a Stiolo di San Martino in Rio.

In serata, verso le 19,45, quando è stato visto il trattore accanto al canale e poi notato il corpo in acqua, è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. I vigili del fuoco di Reggio si sono calati in acqua per recuperare il corpo ormai privo di vita del pensionato, residente in zona.

Secondo quanto è stato appurato nell’immediatezza dei fatti, sembra che l’uomo avesse accostato il trattore lungo l’argine del canale per effettuare uno controllo, come aveva fatto più volte anche in passato. Forse una caduta accidentale ha provocato l’annegamento, con il pensionato che sarebbe rimasto incastrato tra i rovi, senza riuscire a riemergere.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i soccorsi con l’automedica di Reggio e i carabinieri di Rubiera, per effettuare gli accertamenti. Al momento le cause sembrano essere legate a un episodio accidentale, per in serata è stato disposto l’affidamento del corpo all’autorità giudiziaria in attesa di completare gli accertamenti.