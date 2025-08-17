Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaPensionato annega nel canale di bonifica
17 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Pensionato annega nel canale di bonifica

Pensionato annega nel canale di bonifica

Tragedia a San Martino in Rio. Un agricoltore novantenne è rimasto bloccato tra i rovi mentre effettuava un controllo

Il recupero effettuato dai vigili del fuoco

Il recupero effettuato dai vigili del fuoco

Per approfondire:

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 17 agosto 2025 - Un agricoltore in pensione, novantenne, è stato recuperato privo di vita da un canale di bonifica in località Case Lotti, a Stiolo di San Martino in Rio.

In serata, verso le 19,45, quando è stato visto il trattore accanto al canale e poi notato il corpo in acqua, è stato lanciato l’allarme ai soccorsi. I vigili del fuoco di Reggio si sono calati in acqua per recuperare il corpo ormai privo di vita del pensionato, residente in zona.

Secondo quanto è stato appurato nell’immediatezza dei fatti, sembra che l’uomo avesse accostato il trattore lungo l’argine del canale per effettuare uno controllo, come aveva fatto più volte anche in passato. Forse una caduta accidentale ha provocato l’annegamento, con il pensionato che sarebbe rimasto incastrato tra i rovi, senza riuscire a riemergere.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i soccorsi con l’automedica di Reggio e i carabinieri di Rubiera, per effettuare gli accertamenti. Al momento le cause sembrano essere legate a un episodio accidentale, per in serata è stato disposto l’affidamento del corpo all’autorità giudiziaria in attesa di completare gli accertamenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata