San Martino in Rio, si dimette l'assessore Bizzarri

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 30 novembre 2024 - Cambio nella giunta comunale di San Martino in Rio. L’assessore ai lavori pubblici, patrimonio, mobilità, urbanistica ed edilizia privata, Valerio Bizzarri, si è dimesso dall’incarico, restando comunque in carica come consigliere comunale di maggioranza. Ufficialmente le motivazioni sono legate a nuove prospettive professionali che, per senso di responsabilità, hanno convinto Bizzarri a lasciare il ruolo di pubblico amministratore. Garantisce che continuerà l’impegno come consigliere comunale. Un lavoro difficile, quello nell’assessorato di Bizzarri, che negli ultimi tempi è stato al centro di forti polemiche con le opposizioni, tra la variante “fantasma” risalente a diversi anni fa, considerata in vigore ma mai operativa per un mancato procedimento di approvazione, fino alle questioni legate ai progetti dell’area sportiva, delle scuole, della zona di Trignano, oltretutto al centro del dibattito pure nell’ultimo consiglio comunale. Bizzarri rivendica però importanti risultati tra cui cantieri che, a suo dire, “cambieranno il volto di San Martino e ne determineranno il futuro”: riqualificazione di via Carpi, nuova mensa scolastica, l’ampliamento della scuola dell’infanzia statale “per un totale di quattro milioni e mezzo di euro di investimenti”. Anche il sindaco Paolo Fuccio, attualmente convalescente dopo un infortunio, ha voluto ringraziare Bizzarri per il suo impegno come assessore.