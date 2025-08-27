San Martino in Rio, tenta il furto delle offerte alla cappellina

Fuga dall'ateneo
CronacaSan Martino in Rio, tenta il furto delle offerte alla cappellina
27 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
L'intervento di una testimone ha messo in fuga il ladro, poi denunciato

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 27 agosto 2025 - L’intervento di una testimone ha evitato il furto alla cassetta delle offerte ancorata alla parete esterna della cappella dell’adorazione eucaristica, che si trova in via don Guido Iorio, in centro a San Martino in Rio, nei pressi della chiesa parrocchiale. L’intervento della donna ha messo in fuga un uomo, che con un piede di porco era intenzionato a forzare la cassetta. E grazie alle testimonianze raccolte dalle persone che hanno assistito ai fatti, avvenuti all’ora di pranzo del 10 agosto scorso, i carabinieri di San Martino in Rio hanno identificato il presunto responsabile, un quarantenne residente in zona, ora denunciato per tentato furto aggravato. Sono stati rumori sospetti a richiamare la donna fuori dalla cappellina, notando l’azione di scasso dell’uomo, poi fuggito in bici. Nell’immediato il presunto ladro ha fatto perdere le proprie tracce, ma grazie alla descrizione fornita dai testimoni si è riusciti a risalire al quarantenne, oltretutto già noto alle forze dell’ordine. 

