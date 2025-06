San Maurizio, le lavoratrici ‘pro’: "Raccontata una realtà distorta"

Questa una sintesi del comunicato di una parte delle lavoratrici della Manifattura San Maurizio, in riferimento alle recenti proteste e allo sciopero avviato da alcune colleghe. "Nel pieno rispetto del diritto di ogni lavoratrice a manifestare le proprie opinioni, desideriamo esprimere una posizione diversa – scrivono –. Tutte le aziende, affrontano problemi, la nostra non fa eccezione".

"Tuttavia – continuano –, pur riconoscendo l’importanza del diritto allo sciopero esercitato da alcune nostre colleghe che evidentemente percepiscono un disagio nel proprio ambiente di lavoro, riteniamo doveroso prendere le distanze da alcune affermazioni e modalità che sono emerse durante la protesta e che non rappresentano la totalità delle lavoratrici". Nella nota una lunga carrellata dei vantaggi del welfare offerto dal datore di lavoro, e la demonizzazione di una "rappresentazione distorta". "Le colleghe che hanno aderito allo sciopero non rappresentano tutte le 210 lavoratrici dello stabilimento, ma un terzo, e il numero delle partecipanti è ben noto anche alle organizzazioni sindacali. Riteniamo inaccettabili i toni aggressivi, le accuse personali ed alcune espressioni utilizzate durante la protesta, come ’schiave’, ’obese’ o ’mucche da mungere’, che non rispecchiano in alcun modo il clima all’interno dello stabilimento né il vissuto della maggioranza di noi".