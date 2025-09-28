San Michele, Castelnovo capitale. Crocevia di commercio e scambi

Con l’inaugurazione ufficiale ha preso il via ieri mattina la 553ª Fiera di San Michele alla presenza di numerose autorità, operatori commerciali e cittadini arrivati da ogni parte. Alla cerimonia del taglio del nastro, accompagnata dalla Banda musicale di Felina, ha preso parte la vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione, agroalimentare, senatrice Silvia Fregolent, insieme al sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari, all’onorevole Andrea Rossi, ai sindaci dell’Appennino e delle città gemelle di Illingen, Armin Pioch, Voreppe, Luc Remond, Kahla, Jan Schönfeld, e di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, a consolidare il ruolo della Fiera – che si concluderà domani – come momento di incontro e amicizia internazionale.

Oggi il programma prevede la presenza del grande mercato (prodotti agroalimentari, abbigliamento, oggettistica per la casa, biancheria) che deriva da una storia antica: Castelnovo Monti è sempre stata un cardine negli scambi commerciali tra pianura padana, Appennino emiliano, Lunigiana e la Garfagnana.

Al Centro Fiera, in via dei Partigiani c’è un’altra sezione con profonde radici storiche: alla ore 9 la tradizionale mostra mercato dei bovini e l’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici, con possibilità del servizio bar del Centro Sociale Insieme.

In piazza Gramsci attività produttive e commerciali, espositori agroalimentari e degustazione e vendita di prodotti eno-gastronomici con i Comitati Gemellaggi di Castelnovo, Illingen, Voreppe e Kahla. Presente la Cna con vendita prodotti del forno a scopo benefico a cura della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. È presente lo stand di ArcheoVea Impresa Culturale per illustrare le scoperte di Campo Pianelli.

Presente anche un punto informativo sui territori dell’area Mab Unesco e sulla Via Matildica del Volto Santo, a cura del Gruppo Storico Il Melograno in collaborazione con Parco Nazionale Appennino.

All’Isolato Maestà la mostra micologica, materiale informativo sui funghi, a cura del ruppo Micologico "R. Franchi" di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ispettorato Micologico dell’Ausl. In piazza Peretti Giochinpiazza, i giochi di una volta a cura di Uisp Reggio e dalle 15 alle 19.30 lo spettacolo di magia di Mago Blu.

Settimo Baisi