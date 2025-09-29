San Michele, chiude la fiera con numeri record. Finale con l’expò delle attrezzature agricole

Volge al termine la fiera di San Michele a Castelnovo Monti, che oggi propone dalle 9 l’apertura della mostra mercato dei bovini e dell’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici, in piazza Gramsci attività produttive e degustazioni enogastronomiche, la festa del pane e dei prodotti dell’Appennino nell’ambito di una iniziativa con finalità solidali per una raccolta fondi a scopo benefico promossa da Cna, torte casalinghe, la pesca col tradizionale Gioco dei tappi a cura della Croce verde. In piazza Peretti dalle 10 tornano in scena i giochi di una volta, il triciclo Grillo, oltre a stand e animazioni per bambini, ragazzi e famiglie. In piazza Martiri della Libertà aperta una mostra di attività produttive e commerciali, oltre alle bancarelle del centro storico. In via Fratelli Cervi il luna park.

Alla biblioteca di Santa Croce, in via Adua a Reggio, oggi alle 16,15 sono in programma le ’letture piccine’ a cura dei volontari di Nati per Leggere, nell’ambito del programma della Sam. Alle 18.30 al Giardino di Gabrina di via Antonio Cugini, sempre in città, è in programma un atelier di ceramica per imparare a realizzare dei vasi a piedistallo, con una lezione sul trattamento dell’argilla seguita da una composizione creativa attraverso una personale scelta delle forme e degli intrecci. Per info e iscrizioni: 3381519547. Al multisala Novecento di Cavriago prende il via la rassegna ’Sogni ed emozioni’ (stasera alle 20,30, domani 21,15 e mercoledì alle 18.15 e alle 21) con la proiezione di ’La vita da grandi’ di Greta Scarano, con Matilda De Angelis, Yuri Turci, Maria Amelia Monti, Ariella Reggio, Gloria Coco, Paolo Hendel, Adriano Pantaleo, Christian Ginepro.

a. le.