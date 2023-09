San Michele torna alla tradizione. Oggi e domani i banchi e la festa

Grande affluenza, ieri mattina, all’inaugurazione della 551ª edizione della Fiera di San Michele, che prosegue anche oggi e domani. Nonostante le previsioni avverse, il meteo ha regalato una bella giornata di sole che ha spinto tante persone a venire a Castelnovo per non perdersi l’evento tradizionale che ogni anno inaugura l’autunno in Appennino. Al taglio del nastro erano presenti i sindaci, rappresentanti di tutti i Comuni dell’Unione, il deputato Andrea Rossi. L’inaugurazione, accompagnata dalla Banda musicale di Felina, ha previsto il tradizionale ‘giro’ nelle varie zone della Fiera. L’elemento di richiamo principale della fiera è il grande mercato ambulante lungo le strade del centro, con centinaia di banchi di tutte le categorie merceologiche.

Nella zona del Centro Fiera, dopo alcuni anni di sospensione causa pandemia, è tornata la mostra mercato del bestiame. In piazza Peretti sono presenti il mercatino dell’antiquariato con hobbisti e quello del contadino. Mentre negli stand gastronomici in piazza Gramsci si possono trovare specialità del territorio, prodotti tipici francesi e tedeschi dei comuni gemellati con Castelnovo (Voreppe, Illingen e Kahla) e anche la ‘Festa del pane e dei prodotti dell’Appennino reggiano’, promossa da Cna.

g.s.