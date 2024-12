San Pietro conquista l’oro. E Maestri fa la gara perfetta

Si conclude con un bilancio estremamente egregio l’esperienza alla Ludec Cup per i due biancorossi Sebastiano San Pietro ed Enrico Maestri, talenti della squadra Under 15 di coach Menozzi.

La manifestazione, in programma a Porcari, in provincia di Lucca, ha radunato i migliori 96 prospetti nazionali da cui usciranno i ragazzi che comporranno la futura nazionale di categoria. Per San Pietro il torneo è terminato con la medaglia d’oro al collo e un percorso netto del suo team Zone Press, allenato dall’ex play azzurro Luca Vitali, fratello di Michele, cestista della Unahotels.

Nel girone eliminatorio, il lungo biancorosso ha segnato cinque punti di media mentre nella finalissima contro la squadra Alley Oop ha contributo all’hurrà del suo team, vittorioso per 97-105, con sette punti a referto.

Per Maestri, invece, la sconfitta all’esordio, proprio contro la finalista Alley Oop, ha precluso la possibilità di uno scontro biancorosso per il primo posto, ma l’ala reggiana ha comunque dato un ottimo contributo nella fase a gironi per il team Assist con oltre 5 punti di media.

Nella finale di consolazione, Maestri ha letteralmente preso per mano i suoi, segnando 13 punti, firmando la vittoria per 83-79 sul team Rebound.

Cesare Corbelli