San Polo, lite per la caldaia sfocia in violenza

San Polo (Reggio Emilia), 6 giugno 2023 – Una lite tra padrona di casa e affittuaria, per il pagamento della manutenzione della caldaia, ma anche per un presunto mancato pagamento dell’affitto, ha scatenato un diverbio tra le parti, sfociato in un’aggressione prima solo verbale e poi fisica. La vittima – la proprietaria dell’appartamento dato in locazione, pare senza un regolare contratto – ha riportato lesioni giudicate guaribili in una settimana. Con l’accusa di lesioni personali i carabinieri di San Polo d’Enza hanno denunciato una donna di 49 anni residente in paese. Era accaduto a metà maggio. L’affittuaria dell’immobile reclamava il rimborso del pagamento per la manutenzione della caldaia, mentre la controparte chiedeva il pagamento degli ultimi tre mesi di affitto. La 49enne avrebbe offeso la padrona di casa, di 73 anni, sferrandole un pugno in testa, tirandole i capelli per poi colpirla con un dito all’occhio destro. Poi la 49enne si è allontanata sull’auto condotta dal marito. Il giorno dopo la 73enne si è recata dai carabinieri per sporgere querela. E le indagini hanno portato alla denuncia dell’affittuaria, facendo scoprire pure la locazione “in nero”, già segnalata all’Agenzia dell’Entrare per gli ulteriori provvedimenti a carico dei proprietari dell’alloggio.