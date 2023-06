Reggio Emilia, ruba luce per sei anni e viene arrestata

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 20 giugno 2023 – Dall’agosto del 2017, con la manomissione del contatore di casa, si era allacciata alla rete elettrica pubblica, rubando luce per un valore di oltre seimila euro, in fase di esatta quantificazione. I carabinieri di San Polo hanno arrestato una donna di 38 anni, reggiana, ora agli arresti domiciliari, per furto aggravato. La scoperta dell’allaccio abusivo è avvenuto ieri mattina, quando i carabinieri di San Polo hanno eseguito un controllo su segnalazione di tecnici di E-Distribuzione.

La donna ha riferito di non essere a conoscenza di alcuna situazione sospetta o irregolare. A quel punto è scattato il controllo tecnico, rilevando il danneggiamento del cavo di alimentazione pubblica e un collegamento abusivo che intercettava l’energia elettrica, che arrivata all’abitazione della donna. Vi erano collegati un frigorifero, due congelatori, una lavatrice, un’asciugatrice, l’impianto elettrico del garage. La donna è stata dichiarata in arresto, con la concessione dei domiciliari. L’allacciamento abusivo è stato staccato. Il danno calcolato dalla società che gestisce il servizio ammonta a circa 6.200 euro.