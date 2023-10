San Polo, volano schiaffi, calci, bottiglie e arredi per una ragazza contesa

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 25 ottobre 2023 – Lancio di bottiglie, sedie e tavolini che volano, con il rischio di colpire ignari passanti. Come in una scena di un vecchio film western. Ma era realtà quanto accaduto nella distesa estiva di un bar a San Polo d’Enza, dove cinque giovani hanno dato vita a una rissa con tanto di lancio di bottiglie e arredi, con una donna sfiorata al volto proprio da un pezzo di vetro. Futili motivi, pare legati alla frequentazione di una ragazza, sarebbero alla base del diverbio. Grazie a testimonianze e alla videosorveglianza, i carabinieri di San Polo sono riusciti a risalire ai presunti autori della rissa, residenti nel Reggiano: si tratta di un sedicenne e di altri quattro giovani tra i 18 e i 26 anni di età. Il minorenne è rimasto ferito, riportando traumi guaribili in una settimana. E’ accaduto a fine settembre. Il sedicenne era stato fermato alla guida di un monopattino da due ragazzi, poi identificati in un 19enne e un 26enne, che per la frequentazione di una ragazza sarebbe stato minacciato e sputato. Da qui la reazione del minore che, spalleggiato da alcuni suoi amici (un 18enne e un 20enne), avrebbe raggiunto i due nella distesa di un bar dove gli stessi si trovavano seduti. Non c’è stato il tempo per i chiarimenti, in quanto le parti sono passate subito alla violenza tra spintoni, schiaffi, lancio di bottiglie, sedie e tavolini tra gli sguardi esterrefatti dei testimoni. All’arrivo dei carabinieri, i protagonisti della rissa sono fuggiti. Ma sono stati identificati e denunciati.