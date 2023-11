San Polo, denunciato per il furto di mulinello da pesca

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 19 novembre 2023 – Ha preso e nascosto nel borsello un mulinello del valore di cento euro nel negozio Pesca Sport, a San Polo d’Enza, per poi uscire senza pagare. E’ stato denunciato per furto, dai carabinieri del paese, un uomo di 39 anni, residente nel Parmense. Era accaduto a metà ottobre. Il presunto ladro è entrato nel negozio con un amico. Ha visionato vari articoli per poi arraffare il mulinello, nascosto nel borsello che aveva a tracolla. Il titolare del negozio si è accorto dell’ammanco e ha visionato le immagini della videosorveglianza interna. Le stesse che sono state fornite ai carabinieri per svolgere le indagini. Si è così risaliti all’uomo autore del gesto, grazie alla identificazione della persona che era con lui, il quale aveva effettuato un acquisto, pagando con carta bancomat. Si è risaliti ai suoi dati, per poi essere convocato in caserma. Ha dichiarato che quel giorno era in compagnia del fratello. E proprio quest’ultimo è stato denunciato.