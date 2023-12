San Polo, ferisce il vicino e gli danneggia l'auto

San Polo d’Enza, 2 dicembre 2023 – Questioni di vicinato sarebbero alla base di un diverbio tra due uomini, con un 72enne che al culmine della lite ha colpito il vicino di 68 anni con un pugno alla testa, provocandogli lesioni guaribili in una settimana, oltre a danneggiare la fiancata sinistra dell’auto, per un danno di circa duemila euro. Il presunto aggressore è stato denunciato per lesioni personali e danneggiamento dai carabinieri di San Polo d’Enza, incaricati delle indagini. Il fatto si è verificato il 26 ottobre. La vittima sarebbe entrata in auto nel cortile di pubblico passaggio su cui si affaccia l’abitazione del vicino. Quest’ultimo, alla vista dell’autovettura, è uscito di casa iniziando ad inveire contro il 68enne, il quale segnalava come l’area fosse di pubblico passaggio per i residenti. Il 72enne si sarebbe lanciato di peso sull’auto, colpendo il conducente alla testa per poi allontanarsi. La vittima si è recata in ospedale a Montecchio per farsi medicare. E’ stata successivamente formalizzata la denuncia per l’aggressione e per i danni all’auto, con i carabinieri che hanno avviato le indagini. Che hanno portato alla denuncia del 72enne.