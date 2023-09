San Polo, fienile in fiamme a Barcaccia

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 27 settembre 2023 – Vigili del fuoco impegnati in forze dalla mattinata a Barcaccia di San Polo, per un incendio di rotoballe all’interno di una azienda agricola, in via Ariosto. Per cause da accertare – ma è probabile un episodio accidentale – si è sprigionato un incendio nel capannone usato come deposito di alcune centinaia di rotoballe di fieno. Nel capannone si trovavano pure un deposito di gasolio, un veicolo e altre attrezzature da lavoro. Sono arrivati in fretta i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario con i colleghi di Reggio come rinforzo per mettere l’area in sicurezza ed evitare che le fiamme potessero estendersi ulteriormente ad altre strutture circostanti. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti, svolti con i vigili del fuoco. Il danno ammonta ad almeno centomila euro, con l’azienda agricola che risulta assicurata contro questo tipo di danni. Non si registrano conseguenze alle persone. Il fumo, in mattinata, era visibile anche a notevole distanza. Sulle cause sembra da escludere l’episodio doloso.