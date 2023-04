San Polo, infastidito da cane minaccia padrone col coltello

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 25 aprile 2023 – Un cane giovane, e comprensibilmente giocherellone, ha provocato una reazione davvero illogica in un pensionato che, in un parco con il suo cane, non ha esitato a prendersela con l’altro animale, prima scaraventandolo contro un muretto per poi minacciare la proprietaria con un coltello: “Prima o poi ammazzo te e il tuo cane”, le ha detto. La donna, impaurita, ha segnalato i fatti ai carabinieri di San Polo, paese teatro dei fatti. E le indagini hanno portato alla denuncia del pensionato, di 63 anni e abitante in paese, per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

L’episodio si è verificato l’altra mattina. La donna, di 46 anni, si è recata in un parco pubblico di San Polo per portare a passeggio il suo cane, che ha cominciato a scorrazzare nell’area, avvicinandosi a un altro cane tenuto al guinzaglio da un uomo. È stata questa la circostanza che ha visto il pensionato prendere il giovane cane e sbatterlo contro un muretto per poi avvicinarsi alla proprietaria e minacciarla, dopo aver estratto un coltello a serramanico. La presenza degli amici della vittima, subito intervenuti, ha riportato l’uomo alla ragione, scusandosi per quell’atteggiamento. Ma lei, scossa da quanto successo, si è comunque rivolta ai carabinieri. L’uomo, raggiunto e identificato dai militari dell’Arma, si è dimostrato collaborativo e ha consegnato spontaneamente il coltello usato per la minaccia. Poi è stato denunciato all’autorità giudiziaria.