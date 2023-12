San Polo, minacce e violenza contro l'ex compagna

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 15 dicembre 2023 – Dopo l’interruzione della convivenza con l’ex compagna, aveva manifestato comportanti molesti e minacciosi, con insulti, accuse di essere una “cattiva madre”, telefonate continue, fino al controllo degli spostamenti e aggressioni alla vittima. I carabinieri di San Polo hanno denunciato un 24enne abitante a Bibbiano per atti persecutori e lesioni aggravate. Alla denuncia si aggiunge ora la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi frequentati dalla donna mantenendo una distanza di 500 metri, prescrivendogli pure il divieto di comunicare con la vittima, anche attraverso altre persone. Provvedimento cautelare che è stato eseguito dai carabinieri di San Polo d’Enza, che hanno condotto le indagini. Dallo scorso marzo l’uomo avrebbe perseguitato l’ex compagna, minacciandola (con frasi come “ti uccido”, “conosco gente che ti fa saltare in aria”), insultandola, augurandole di morire, accusandola di essere una cattiva madre, chiamandola al telefono con insistenza. Il 25 novembre l’aveva bloccata in auto, per poi colpirla con un pugno alla tempia e mettendole una mano in faccia stringendola su bocca e naso, provocandole lesioni guaribili in 10 giorni. Una situazione che ha portato non solo alla denuncia iniziale, ma anche al provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione tra l’indagato e la vittima.