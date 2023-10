San Polo, minaccia di usare una pistola e una granata

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 8 ottobre 2023 – Si è messo in contatto con la centrale operativo del 112, a Castelnovo Monti, per segnalare, con tanto di generalità, di essere un possesso in una pistola con dieci colpi pronti all’uso, oltre a una granata. “Ho voglia di spaccare tutto sono in possesso di una piccola pistola con 10 colpi. Non fatemi arrabbiare altrimenti sparo contro qualcuno usando anche una granata”, le sue parole. E’ accaduto l’altra sera verso le 22,30. Comprensibilmente preoccupato, l’operatore al telefono ha mobilitato la pattuglia territoriale, nella zona di San Polo, da dove arrivava la telefonata. L’uomo non era nell’abitazione indicata, ma è stato rintracciato poco dopo seduto davanti a un bar. Era in stato di ebbrezza alcolica, ma fortunatamente disarmato. I militari, con molta pazienza, alla fine lo hanno convinto a tornare a casa. Ma è stato comunque denunciato per procurato allarme. A carico dell’uomo i carabinieri hanno proceduto contestando anche la violazione amministrativa dell’ubriachezza molesta.