San Polo, pensionato "prigioniero" dell'Enza in piena

San Polo d’Enza (Reggio Emilia), 13 luglio 2023 – Soccorsi mobilitati, verso le 18, per un pensionato di 83 anni che era rimasto bloccato sulla sponda del torrente Enza a causa dell’ingrossamento improvviso del corso d’acqua, alimentato dalle precipitazioni della mattinata in Appennino. Il torrente si è ingrossato, con l’uomo, recatosi a pescare, che si è ritrovato bloccato dalla parte opposta rispetto alla riva, senza più riuscire a oltrepassare in modo autonomo l’Enza. Lo stesso pensionato, grazie al telefonino che aveva con sé, ha segnalato la situazione di potenziale pericolo, facendo attivare i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.Sul posto, in località Currada, è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco, che dall’alto e in sicurezza hanno potuto recuperare l’83enne, poi portato al sicuro, sulla sponda opposta del corso d’acqua. Il pensionato risulta in buone condizioni di salute, pur se comprensibilmente spaventato da quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Polo per fornire un importante contributo alle operazioni di soccorso.