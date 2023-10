San Polo, picchia automobilista dopo lite stradale

San Polo (Reggio Emilia), 28 ottobre 2023 – Futili motivi alla base di un diverbio per questioni stradali, per una errata manovra in auto, che è sfociato in un’aggressione di un giovane di 23 anni con vittima un 32enne, colpito da un pugno al volto che ha provocato un trauma guaribile in cinque giorni. Il 23enne è stato denunciato dai carabinieri di San Polo d’Enza per lesioni personali, al termine di indagini iniziate a metà agosto, quando si era verificato l’episodio. Il 32enne, per una errata manovra in auto, si era scusato con l’altro conducente, invitandolo però ad andare più piano. Era intervenuto il passeggero, prima con offese e poi con un pugno al volto. La vittima non ha reagito, avendo pure i figli piccoli in auto con lui. Ma ha segnato la targa dell’auto e raccolto i dati dei testimoni. Ha poi presentato querela ai carabinieri per fare avviare le indagini, arrivando ora alla denuncia penale a carico del giovane aggressore.