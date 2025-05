San Prospero Correggio trionfa ai rigori, United Albinea sconfitto dal Vicofertile

Rigori fortunati per il San Prospero Correggio, mentre piange lo United Albinea nell’interminabile roulette col Vicofertile che esulta all’11° penalty. Negli spareggi fra Seconda e Terza anche la sfida Rivalta-Amici di Davide si prolunga ai supplementari, quindi soltanto la sorpresa Sporting Tre Croci esulta nei 90’ regolamentari. Impresa per il San Prospero Correggio di mister Lauro Canovi, al debutto coi seniores dopo tanti anni coi giovani, che, superando i modenesi del San Polo, entra fra le prime 7 formazioni nella graduatoria ripescaggi per ritornare immediatamente in Prima categoria da cui scese proprio un anno fa ai play-out. Biancocelesti avanti grazie al penalty imbucato dall’ex rubierese Parenti e guadagnato da Venturelli, ma proprio al 90’ il modenese Raschi acciuffa il pari sugli sviluppi di una rimessa laterale. Nei supplementari prevale la stanchezza, mentre ai rigori risulta decisivo il guardiano Gualdi che ne para due e segna il quinto rigore reggiano.

Troppi errori in fase offensiva per lo United Albinea che poteva sbloccare lo spareggio col frizzante Vicofertile, capace di mantenere il nulla di fatto confermato anche ai supplementari; la serie dei penalty coinvolge tutti i giocatori in campo, compreso il numero uno Marchi che insacca il suo tentativo, ma l’ultimo rigore giallonero s’infrange sulla traversa costringendo ora la truppa di mister Masoni ad incrociare le dita per un possibile ripescaggio.

Secondo posto in campionato e finale play-off da debuttante per il Rivalta di coach Palmisano: i cittadini sudano però per piegare gli Amici di Davide che si fanno pericolosi nella ripresa e vengono impallinati solo allo scadere del primo supplementare dalla stoccata di Santoro in seguito ad una ribattuta da corner. Un assolo concluso da diagonale vincente al 13’ del bomber Davide Paterlini (18° centro stagionale) consegna il pass per la finale alla sorpresa Sporting Tre Croci che regola di misura un Cadelbosco più manovriero che trova sulla sua strada un ottimo Martini, capace di negare più volte il gol agli ospiti.

Il riepilogo.

Seconda categoria (finali play-off regionali): San Paolo-San Prospero Correggio 3-5 ai rigori (1-1 dts); United Albinea-Vicofertile 8-9 ai rigori (0-0 dts).

Terza categoria (semifinali play-off): Rivalta-Amici di Davide 1-0 dts; Sporting Tre Croci-Cadelbosco 1-0.