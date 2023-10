San Prospero e commercio: "Tasse scontate ai negozi"

La bellezza della nuova piazza San Prospero non può bastare a ricompensare i commercianti della zona, rimasti ’prigionieri’ del cantiere per lungo tempo durante i lavori di restauro, con tutte le conseguenze del caso sulle difficoltà dell’utenza a raggiungerli.

Per questo il Comune ha deciso di andare incontro agli esercenti di piazza San Prospero con agevolazioni sulle tariffe comunali per le distese e per i rifiuti.

"Oltre alle misure già previste dal ‘Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva’ – ha detto l’amministrazione – che comporta una riduzione del 50% della Tariffa rifiuti 2023 (su quota fissa e su quota variabile non misurata) per le utenze non domestiche, si è stabilito di concedere una riduzione tariffaria per l’occupazione del suolo pubblico alle attività di somministrazione dell’area, fino ad agosto 2024".

L’iniziativa "giunge al termine di un lungo percorso condiviso con gli operatori – riferisce sempre il Comune – che negli scorsi mesi ha visto impegnata l’amministrazione su più fronti con l’obiettivo di ridurre e sostenere il disagio di negozianti e residenti della zona interessata".

I lavori in piazza San Prospero sono durati più di cinque mesi, un intervento da 750mila euro che ha interessato soprattutto la pavimentazione, rimessa completamente a nuovo, e l’ammodernamento degli impianti.

"Quest’ultima risoluzione della Giunta – ha detto l’assessore al commercio e alla valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli – giunge a coronamento dell’iter che ha portato a riconsegnare alla nostra città uno dei luoghi più amati del centro storico al suo massimo splendore. Invitiamo gli interessati a consultare l’avviso pubblicato (sul sito del Comune: dalla home alla voce ’Tutti gli argomenti’, sezione Suap, ndr), così da formalizzare le proprie richieste". "Questo intervento – conclude Sidoli – voluto per mitigare il disagio sostenuto dalle attività della piazza in questi mesi, rientra nel novero delle soluzioni che l’Amministrazione vuole mettere in campo a sostegno del commercio e della ristorazione, per un centro storico che sia vivo e attrattivo".