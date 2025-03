San Prospero, è un anno d’oro

Quattro gli anticipi disputati di ieri nei dilettanti: niente da fare per il Gattatico (42), che puntava ad essere solo in vetta almeno per una notte.

Nel girone B (parmense) di Seconda categoria, ha avuto la meglio il Fontevivo Amatori (38) per 1-0 grazie al gol di Zilocchi, e si è pure portato a -4 dallo stesso Gattatico che rimane secondo a -2 (per ora) dall’Audax Fontanellatese.

Passiamo al girone D: sa solo vincere il San Prospero Correggio, che sale a 46 punti in seconda piazza, a -6 dalla capolista Novellara che, però, giocherà oggi ospitando l’ultima della classe (Reggio Calcio, che ha 9 punti e ne ha perse tre di fila).

Per il San Prospero successo per 2-1 sul campo del Rapid Viadana (37). Un 2025 clamoroso: nove vittorie di fila, tutte arrivate, appunto, da gennaio in poi. I gol di ieri: Venturini e Boyom, inutile il gol locale di Chiodini in mischia.

Nel girone E vittoria molto importante per la capolista Celtic Cavriago (51), che si porta a +5 sul Fellegara, impegnato oggi a Carpineti (37). Il Celtic ha superato per 2-1 la Borzanese (30): gol di Riella e Ferrari, e in mezzo il rigore di Sana per gli ospiti che, però, non servirà ai fini del risultato.

Dovevano essere due gli antipasti in Terza categoria: è stata, però, rinviata per campo impraticabile la sfida tra Amici di Davide (27) e Calcio Cavriago (51). Si è regolarmente disputata, invece, Cadelbosco (41)-Felina (23). È finita 2-2, ed è un buon punto per il Felina, considerato che ora non vince da sei gare e che il Cadelbosco è terzo in classifica.

Le reti: prima Canovi per gli appenninici, poi il ribaltone locale con Stirparo e Galeotti; nella ripresa il definitivo pari degli ospiti con Zanelli.