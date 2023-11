San Prospero, leccornie in piazza. Il patrono accende le luminarie

Un mese di appuntamenti in vista del Natale, a partire dalla festa del patrono il 24 novembre. "Vivacità, intrattenimento, decoro diffuso e coinvolgimento di zone di solito meno frenquentate del centro storico", ha detto l’assessora a Commercio e Valorizzazione del centrostorico Mariafrancesca Sidoli, durante la presentazione delle iniziative ai media.

La novità della festa di San Prospero è quest’anno l’opportunità di partecipare a una Veglia di meditazione e preghiera, voluta dal vescovo e che si svolgerà la sera del 23 novembre dalle ore 21 in basilica.

Aprono il periodo di festa le celebrazioni del santo patrono, san Prospero, venerdì 24. E le occasioni di incontro e festa si svolgeranno di fatto per tre giorni, comprendendo oltre al venerdì, anche il sabato e la domenica successivi. Dopo il Concerto di campane eseguito dall’Associazione Campanari reggiani alle 10.15, il programma liturgico di venerdì prevede alle 11 la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi con il Discorso alla città. Alle ore 17.30, sempre in basilica, i secondi Vespri solenni e a seguire, alle 18, la Messa vespertina. Dalle ore 14.30 alle 17, visite alla torre di San Prospero e alla cappella del Tesoro.

Con alcune novità, torna il mercato, in piazze e strade del centro storico: corso Garibaldi, via San Carlo e le piazze Fontanesi, Martiri del 7 Luglio, Vittoria, Prampolini, Roversi e San Prospero. In Piazza San Prospero, le associazioni dell’Appennino offriranno una vasta scelta di prodotti autunnali: caldarroste, vin brulé, miele, castagnaccio, nocciole, funghi, tortellini di castagne e tante altre delizie.

In occasione di San Prospero, saranno accese le luminarie natalizie e le installazioni collocate nelle piazze del centro storico. Vetrine sfitte del centro storico si accenderanno il 24 novembre e rimarranno aperte fino all’Epifania, grazie alla presenza di alcune realtà che operano in modo continuativo e instancabile a fianco del mondo della sanità.

Il Charity Store natalizio della Croce Verde dal 24 novembre al 24 dicembre si troverà nella nuova sede in via Emilia Santo Stefano 5A. In via Crispi 8A (Galleria vicolo Trivelli), apre il Temporary store dell’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia. Dal 24 novembre apre in galleria Corbelli il Temporary store Grade con una vasta scelta di articoli “per creare la giusta atmosfera natalizia nei cuori di chi si ama”. Infine in vicolo Trivelli, come accade ormai da alcuni anni, riaprono la Bottega del Natale a cura dell’associazione Sant’Innocenti onlus e, accanto, l’Associazione italiana Sclerosi multipla con un suo Temporary store natalizio.