San Prospero, l’omelia del vescovo: "I credenti si impegnino in politica. Mettiamoci al servizio dei fragili"

Un’omelia forte ha risuonato tra gli affreschi della Basilica di San Prospero ieri mattina in occasione della messa presieduta dal vescovo Morandi, che ha iniziato dicendo: "Quest’anno la festa del nostro santo Patrono cade nella giornata dedicata alla Solennità di Cristo Re dell’Universo. Una festa che fu istituita da Papa Pio XI nel 1925, in un tempo storico in cui si stavano affermando in diversi paesi forme di governo caratterizzate da provvedimenti gravemente lesivi dei diritti e della libertà delle persone". Ha poi aggiunto: "La giustizia, la liberta e la dignità di ogni persona sono le condizioni indispensabili da assicurare e dinfendere contro ogni potere che voglia anche solo ridimensionarle".

Ad ascoltare le sue parole una chiesa gremita, come da tradizione, con seduti nelle prime file proprio coloro che governano il territorio: il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco Marco Massari con gli assessori Stefania Bondavalli e Davide Prandi, l’assessore regionale Alessio Mammi, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il senatore Graziano Delrio e gli ex parlamentari Pierluigi Castagnetti e Albertina Soliani, il consigliere in sala Tricolore Claudio Bassi e la presidente di Unindustria Reggio Roberta Anceschi, oltre ai massimi vertici militari locali.

Il vescovo Giacomo ha quindi parlato del potere, riprendendo le letture del vangelo e gli scritti di Sant’Agostino: "Chi governa deve servire i più piccoli. Il potere e l’autorità devono far crescere in tutti la capacità di fare di sé stessi un’offerta, non deve essere il dominio dell’uno sull’altro, chè è tipico di Satana. I cristiani non possono essere indifferenti o disimpegnarsi verso la vita sociale e politica della nostra città, senza però sconfinare dai propri ruoli – quello che è di Cesare è di Cesare, quallo che è di Dio è di Dio – ma per insegnare il servizio. Qui a Canossa abbiamo un esempio doloroso di cosa succede quando lo sconfinamento avviene e ne seguono fraintendimenti e grandi sofferenze. È ancora possibile un impegno politico dei credenti, ora che sono diventati ormai una minoranza evidente? Non solo è possibile, ma anche legittimo e doveroso, senza strumentalizzazioni. Devono portare verso il bene comune, a servire il prossimo, soprattutto i più fragili, dal concepimento alla morte. In passato tanti esponenti cattolici della nostra terra si sono impegnati, ricoprendo incarichi di rilievo, contribuendo alla scrittura della Carta Costituzionale. Per questo da gennaio la diocesi darà il via a un corso formativo, aperto a tutti, dal titolo ’Nel mondo e nella storia’, per far conoscere l’insegnamento sociale della Chiesa". E ha concluso: "Possa San Prospero aiutarci a collaborare per far in modo che uomini e donne si mettano al servizio dei più fragili, che da troppo tempo aspettano che qualcuno di prenda cura di loro. La nostra chiesa di Reggio Emilia, ve lo assicuro, ha fatto, fa e continuerà a fare la propria parte".

Un invito alla collaborazione che raccoglie la disponibilità del sindaco Massari, che al termine della messa, ha commentato: "È uno stimolo a fare ancora di più che accogliamo. Importante anche la richiesta a un contributo maggiore del mondo cattolico al sociale". Il senatore Delrio chiosa: "Accolgo con apprezzamento questo incoraggiamento del vescovo. Proprio sabato, in un mio intervento pubblico, ho scritto che serve nuovo paradigma culturale ed etico. Le persone e il creato non sono variabili dipendenti del denaro o della convenienza. A dettare legge non è il diritto della forza, ma la forza del diritto, dove l’altro non fa paura, perché tutti noi europei siamo un impasto millenario di ’altri’, dove la cultura, l’arte, la scienza, l’informazione, il pensiero critico sono considerati preziosi e indispensabili come l’aria che respiriamo".