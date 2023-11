San Prospero accende il senso della festa dei reggiani

Reggio Emilia, 24 novembre 2023 – Una fetta di erbazzone a colazione, un bel modo di iniziare la festa del santo patrono. Si è svegliata così, col profumo della torta salata nelle case, o in piazza, la giornata dei reggiani che festeggiano San Prospero, prima di uscire per la tradizionale vasca in centro storico e il rituale struscio nella piazza dei Leoni, a comperare le caldarroste e a guardare il piccolo show del pentolone dove vengono cotte e poi mangiate sul momento.

Famiglie, giovani, coppie, signore e signori agée e reggiani di ultimissima generazione, a formare la nuova, composita comunità reggiana, tutti si sono dati idealmente appuntamento per le strade dell’esagono prendendo d’assalto le bancarelle di dolci e il mercato, diviso fra piazza Prampolini e piazza della Vittoria.

L’ Arcivescovo Giacomo ha detto ai fedeli convenuti in tantissimi ieri sera nella basilica di San Prospero, per la veglia convocata in preparazione alla festa: “Abbiamo bisogno di fare memoria!”, riferendosi all’occasione per conoscere la figura e l’opera del vescovo Prospero, ma al ricordo delle generazioni di cristiani che a Reggio hanno annunciato il Vangelo, testimoniato la fede nel Cristo Risorto e costruito una città umana e cristiana.

Il vescovo nella sua omelia ha richiamato l’invito del profeta Isaia al popolo di Israele “guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti”. Non si possono dimenticare quanti hanno manifestato la passione per il Vangelo di Cristo: “Non possiamo permetterci di dimenticare”, ha sottolineato monsignor Morandi. Inoltre ha ribadito che l’evangelizzazione non è un ‘esperienza individuale, ma ecclesiale, un unico popolo di Dio; ai giovani compete portare l’entusiasmo della propria età e chi ha superato la giovinezza mettere al servizio dei giovani la propria esperienza.