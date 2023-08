San Prospero rinnovata "E’ molto più luminosa" Ma gli esercenti ricordano i mesi di sofferenza

di Nicola Bonafini

"Direi che ci siamo. Lavori pressoché terminati. Abbiamo fatto anche questa". Il sindaco di Reggio Luca Vecchi, sulla sua pagina Facebook, annuncia l’apertura della ‘nuova’ piazza San Prospero. Lo fa, accompagnandola con una suggestiva immagine della piazza: "E al di là di tutto ciò che si può dire è sempre un bel giorno quando si arriva in fondo ad un progetto importante destinato a durare per molto tempo", ha concluso il post il primo cittadino.

Cittadini ed esercenti, di questo rinnovato luogo di incontro e socialità nel cuore di Reggio, cosa ne pensano? I primi ‘exit poll’, evidenziano da una parte la bontà del lavoro svolto. Una piazza luminosa e ‘meno grigia’, nella stragrande maggioranza delle opinioni espresse, ma rimane il ‘vulnus’ inferto agli esercenti che insistono sulla piazza causata in termini di mancati introiti. "Ne stavo giusto parlando con mia figlia Arianna – si sofferma, mentre attraversa la piazza in compagnia della figlia, la signora Cristina -. Devo dire che è bellissima. Estremamente luminosa. Il mix con le facciate appena ritoccate dei palazzi è notevole".

"La piazza la trovo molto bella - sottolinea Carlotta, reggiana, ma studentessa universitaria a Bologna -. Soprattutto mi sembra più vivibile e accogliente. Certo, aprirla oggi non è proprio il periodo migliore o più propizio con tanta gente che è via da Reggio per le ferie. Ma sono convinta che da settembre Piazza San Prospero si rianimerà". Unica voce fuori dal coro? Elena. Lei avrebbe voluto un po’ più di verde: "E’ una cosa che sto notando da un po’: le piazze di Reggio, Piazza Fontanesi a parte, sono tutte troppo grigie. Non discuto la bellezza architettonica, non ne ho le competenze, ma una qualche pianta, un po’ di ‘verde’ non guasterebbe assolutamente, dal mio punto di vista".

La ‘musica’ cambia se si interpellano gli esercenti. "Non si può discutere la bellezza della piazza. Ma quanta sofferenza. E a che prezzo per noi che abbiamo un esercizio proprio qui – spiega Maria, titolare della gelateria ‘L’Angolo del Gelato’, situato proprio a lato della Basilica -. I lavori sono durati tantissimo, ben più di quello che era previsto, e già questo, dal punto di vista dell’indotto, è stato un grosso danno. Poi, riaprirla proprio nel periodo di minor afflusso perché la gente va in vacanza… Recuperare l’indotto che è stato perso è pressoché impossibile".

"Il lavoro che è stato compiuto è di altissima qualità – aggiunge Angelo Melli, titolare dell’omonimo panificioristorante -. L’aspettativa è che i lavori finissero molto più velocemente. Abbiamo sofferto molto, è inutile negarlo. Soprattutto quando hanno chiuso la parte che collega la piazza a via Toschi è come se ci avessero ‘messo in trappola’. In quel periodo è stato davvero difficile poter lavorare in modo proficuo. Un giorno, tenga conto, siamo stati costretti a tener chiuso, perché siamo rimasti senza luce a causa dei lavori. Per noi un giorno di chiusura è un giorno di guadagno in meno. Recupereremo? Difficile. Quasi impossibile. Magari a settembre faranno un’inaugurazione in grande stile, ma al di là di tutto, più di tre mesi di lavori a piazza chiusa o semi inaccessibile non sono facili da gestire dal punto di vista del bilancio".