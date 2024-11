San Prospero, riparte la magia. Luminarie anche in stazione. E torna la pista di pattinaggio

Una città piena di luci e ricca di eventi. "Un centro che punta ad attrarre i reggiani e non solo, per festeggiare al meglio l’arrivo delle feste di Natale – dice l’assessora all’Economia urbana, Stefania Bondavalli. – Abbiamo scelto di fare un passo ulteriore nella valorizzazione del nostro centro storico, abbracciando con le luci anche la zona stazione. Alle luci abbiamo affiancato un ricco calendario di eventi, una progettazione corale che vede il contributo di un’intera comunità, con proposte rivolte a tutte le età. Ci sono attesi ritorni, come il trenino, che resterà un mese intero. Oppure la pista di pattinaggio, sempre più grande e collocata nel parco del Popolo. Ma anche tante novità, ne cito una su tutte: il Mercatino di Natale con le casette di legno in piazza San Prospero, evento desiderato dalla città".

Ad aprire il periodo di festa saranno le celebrazioni del Santo Patrono, domani. Dopo il Concerto di campane eseguito dall’associazione Campanari reggiani alle 10.15, il programma liturgico della giornata prevede alle 11 nella basilica di San Prospero, il solenne Pontificale presieduto dall’arcivescovo Giacomo Morandi. Alle 16.30, sempre in basilica, i secondi Vespri solenni e a seguire, alle 18, la Messa vespertina. Torna il mercato, in piazze e strade del centro storico. Piazza Fontanesi vede consolidarsi il suo ruolo di piazza che ospita prodotti del territorio. Tornano quindi la pasta fresca, l’erbazzone, i capponi, la pasticceria, i prodotti da forno e il cibo locale da passeggio. Le associazioni di volontariato, assieme alle scuole, saranno rappresentate intorno alla fontana di piazza Martiri del 7 Luglio, lungo via San Carlo e in piazza Fontanesi.

Piazza Martiri e piazza della Vittoria ospiteranno anche i grilli tricicli e gli asinelli dell’Asineria di Reggio Emilia. Piazza San Prospero, il cuore della festa patronale, ospiterà le associazioni dell’Appennino, che offriranno una vasta scelta di prodotti autunnali e le immancabili caldarroste. In occasione di San Prospero, saranno poi accese le luminarie natalizie e le installazioni collocate nelle piazze del centro.