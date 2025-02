San Prospero Strinati assediato: "Furti, rapine e spaccate a raffica. Non ci sentiamo più tranquilli"

"Ci sentiamo sorvegliati, alcuni sono stati seguiti fino a casa. Non siamo più tranquilli". Le parole di Juri Orlandelli, titolare di una salumeria in via Massimo Samoggia nel quartiere San Prospero Strinati, fotografano la crescente paura che serpeggia tra i commercianti della zona, sempre più spesso bersaglio di furti e aggressioni. Da settimane infatti i malviventi hanno preso di mira gli esercenti locali, seguendoli la sera per rubargli gli incassi delle loro attività. Una situazione insostenibile, che ha spinto gli imprenditori a chiedere più controlli e valutare l’ingaggio di vigilanza privata.

Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: i ladri osservano le abitudini dei negozianti, li pedinano fino alle loro auto e poi, non appena si sono allontanati, sfondano i vetri dei veicoli e scappano con la refurtiva.

Orlandelli racconta il suo caso: "Avevo messo lo zaino nel baule prima di andare in pizzeria, dopo aver chiuso il negozio. Poco dopo esser entrato nel locale, un ragazzo ha rotto il vetro posteriore della mia macchina e rubato solo lo zaino, nonostante avessi altre cose nel baule. Il tutto è successo 30 secondi dopo essermi allontanato. Quello che è assurdo è che abbia spaccato solo la mia auto in tutto il parcheggio – continua il negoziante – prendendo la roba che ho caricato davanti al negozio. Dal video che mi hanno mostrato i carabinieri si vede bene: è proprio un attacco mirato, mi hanno seguito". La situazione sta diventando insostenibile, tanto che alcuni ricorrono a rimedi straordinari: "Un fattore preoccupante è che ci sono molte donne in questo quartiere che hanno diverse attività. Hanno iniziato ad allarmarsi, alcune si fanno venire a prenderle dai fidanzati o mariti perché non si sentono più sicure" spiega sempre Orlandelli. Per questi motivi, i commercianti esigono un intervento da parte dell’amministrazione.

"È successo tutto nel giro di 15 giorni. Abbiamo fatto un esposto al Comune chiedendo più vigilanza e le telecamere. Se non arriveranno risposte, faremo una raccolta firme con tutta la cittadinanza. Stiamo pure valutando la possibilità di mettere una vigilanza privata la sera". A conferma di quanto denunciato dai titolari, c’è la storia di Maria Luisa Bertoli, 72 anni, proprietaria dell’edicola situata a pochi metri dalla salumeria Orlandelli. Nonostante negli anni abbia già subito rapine e atti vandalici, la situazione non sembra migliorare. "Ero andata in banca per fare un versamento – racconta – quando ho notato un ragazzo a piedi entrare nel cortile. Mi è sembrato strano, di solito arrivano solo macchine. Ho interrotto l’operazione e sono uscita per controllare. L’ho visto vicino alla mia macchina e, appena gli ho chiesto cosa stesse facendo, ha rotto il vetro e ha preso la mia borsa. Dentro non avevo soldi, ma chiavi, documenti e telefono". Nel quartiere, i commercianti cercano di proteggersi come possono, scambiandosi informazioni e segnalazioni in una chat dedicata. Ma questo, da solo, non basta. "I furti sono frequenti e vigili o polizia ne ho visti ben pochi – aggiunge Bertoli – Non ci sentiamo tutelati. Ogni volta che chiediamo aiuto, ci dicono che non c’è abbastanza personale o risorse".

La stanchezza e l’amarezza emergono nelle sue parole. "Io mi sono arresa. Ho 72 anni e, nonostante tutti gli episodi, non è mai cambiato nulla. Ora sono sola, non ho più mio marito in negozio e mi sento ancora più indifesa. I delinquenti non hanno più paura di niente, perché le punizioni che ricevono non sono abbastanza severe da farli smettere". Il senso di insicurezza è diffuso. "Ci sono state persone aggredite mentre erano ancora in macchina… Sono esperienze che ti lasciano il segno. Venire a lavorare con questa paura è pesante, senza contare i costi per sistemare tutto: vetri spaccati, documenti, chiavi…"