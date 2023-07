San Prospero, un primo assaggio Quaranta visitatori nel cantiere

di Giulia Beneventi

Mancano pochi giorni e finalmente si rivelerà alla cittadinanza metà della rinnovata piazza San Prospero, negli ultimi mesi bloccata da un cantiere con effetti labirintici per raggiungere le attività circostanti.

Ieri mattina, tuttavia, i reggiani hanno potuto avere una piccola anticipazione, grazie alla visita guidata organizzata dal Comune, con annessa possibilità di accesso alla torre di San Prospero. L’appuntamento, a cui hanno partecipato una quarantina di persone divise in due gruppi, ha fatto il tutto esaurito delle prenotazioni in pochissimo tempo.

A turno, le comitive si sono alternate nella visita alla torre, potendo ammirare dall’alto il panorama della città - e anche del cantiere in corso; un’occasione preziosa, considerando che il restauro della stessa torre si è concluso in piena pandemia e solo dopo molto tempo i cittadini hanno potuto ammirarla in serenità.

Nello stesso momento un altro gruppo ha avuto appunto accesso al piazzale, potendo calpestare la nuova pavimentazione e seguendo le spiegazioni dell’architetto Giovanni Gherpelli, direttore dei lavori.

"Il pavimento riprende quello della primissima piazza San Prospero – ha illustrato –. Abbiamo optato per una geometria che potesse regolarizzare la parte centrale". Ma un cambiamento che salta subito all’occhio, è l’assenza del gradino che delimitava le due metà della piazza. "Quella separazione dava continuità a via del Torrazzo e vicolo Casalecchi, che sboccano centralmente nella piazza – ha precisato –. In questo modo si arginava la parte carrabile da quella pedonale. Sempre per rispettare i lineamenti principali della piazza di fine ‘800, abbiamo deciso di non riproporre i gradini e lasciarla su un unico livello".

Nel frattempo i cittadini stessi sono stati i primi a notare la perizia con cui i muratori scalfivano a mano ogni sanpietrino prima di posizionarlo: "Così la pietra può mantenere un effetto molto naturale".

"Sulla scelta del materiale per la pavimentazione il percorso è stato lungo – ha continuato Gherpelli –. Si è risolto optando per il porfido rosso, che nelle sue sfumature e venature riesce a mediare tra i colori già presenti in piazza, prima di tutto quelli della facciata della chiesa".

Alcuni metri quadri davanti al sagrato della basilica sono già stati liberati nei giorni scorsi, così come lungo il perimetro della piazza. Bisognerà però attendere ancora per vederla completamente a nuovo.