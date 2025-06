San Quirino, oggi le celebrazioni. Continua il concorso Altari Fioriti

Oggi le celebrazioni per il patrono San Quirino a Correggio. In mattinata la messa solenne presieduta dal prevosto canonico don Alberto Debbi, concelebrata dai canonici della Collegiata e della locale Unità pastorale. La cerimonia alle 10,30 alla presenza delle autorità locali. Al termine, come tradizione, il prevosto impartisce la benedizione alla comunità locale con la reliquia del "Braccio" del santo, per poi scendere nella cripta per recitare l’orazione per la cittadina davanti alle spoglie del patrono. Alle 18,15 il solenne canto dei Vespri con la lettura della Passione di San Quirino e il rito del bacio al "braccio del santo". In basilica ci sono anche gli Altari fioriti, con quattro creazioni realizzate da fioristi della zona: San Garden di via San Prospero, Fiorirò di via Conciapelli, Officina Floreale di Campagnola e L’angolo dei fiori di San Martino in Rio.