San Ruffino accoglie Flavia Prodi Le corone di premier ed economisti

Le corone di fiori hanno inondato il piccolo cimitero di San Ruffino, zolla di terra ai piedi del Monte delle Tre Croci. È lì che venerdì è stata seppellita Flavia Franzoni, 76 anni, moglie di Romano Prodi. Sulle colline scandianesi infatti si trova la tomba di famiglia. D’altronde il marito è nato a pochi centinaia di metri dal cimitero, il 9 agosto del 1939. E’ stata una cerimonia semplice e riservata quella a San Ruffino, diversa dalla messa celebrata a Bologna e aperta a tutta la cittadinanza e gli amici di sempre. Sotto un sole cocente di inizio estate si sono presentati pochi intimi amici scandianesi, oltre al sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e a quello di Reggio Luca Vecchi. Con loro gli ex sindaci Lanfranco Fradici di Scandiano e Antonella Spaggiari, ex primo cittadino di Reggio. Presente alla tumulazione anche un sacerdote, che ha letto una preghiera, mentre la bara bianca di Flavia veniva calata in basso nella grande tomba di famiglia. Per volere dei familiari, la cerimonia per la sepoltura è stata riservata, fuori dai riflettori, tenuta nascosta persino al parroco del paese don Paolo Crotti. La notizia della sepoltura, già nella serata di venerdì aveva fatto il giro del paese, tanto che nella giornata di ieri sono stati molti gli scandianesi che si sono recati al cimitero per una preghiera dedicata a Franzoni.

gi.fi.