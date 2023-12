San Silvestro per tutti i gusti. Ma il clou è in Piazza Prampolini

Notte di San Silvestro tra concerti, spettacoli di piazza, teatro, fra brindisi augurali, ma con la massima attenzione all’uso dei giochi pirotecnici. Che, per esempio, saranno vietati in piazza Prampolini allo show musicale e acrobatico ispirato all’Orlando Furioso, proposto nel 650° della nascita del poeta Ludovico Ariosto. In scena "Alla ricerca del senno perduto" con acrobati, attori, danzatori, effetti luminosi, video mapping sulle facciate degli edifici.

Uno spettacolo in prima assoluta realizzato col contributo delle compagnie reggiane MaMiMò e MMContemporary Dance Company. L’ingresso è libero e gratuito, fino all’esaurimento dei posti. Per ragioni di sicurezza è previsto l’accesso a tremila persone.

Durante la manifestazione in piazza Prampolini resta appunto vietato l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e di altro materiale pirotecnico.

Mentre al teatro Valli stasera si attende il 2024 con "La musica è pericolosa" del maestro Nicola Piovani. Vincitore di un premio Oscar alla Miglior colonna sonora per "La vita è bella" e di quattro David di Donatello, Piovani è pianista, compositore e direttore d’orchestra, tra gli assoluti protagonisti del mondo della colonna sonora. Per gli ultimi biglietti attiva prevendita online (www.iteatri.re.it e vivaticket) o alla biglietteria del Valli. Al teatro San Prospero di via Guidelli dalle 21,15 è in programma "Ieri è un altro giorno", nuova produzione di On Art, che nel 2024 sarà portato in tour in vari teatri italiani. E’ uno spettacolo corale, veloce e molto complesso all’interno di una scenografia stilizzata. Una commedia con Francesco Calabrò, Ennio Cantoni, Susanna Torelli, Marco Rovacchi, Andrea Bagni, Monica Mirandola, diretti dalla regia di Matteo Bartoli.

Al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, stasera va in scena un evento firmato Temporock con dieci ore di musica tra dj set su quattro spazi differenti, oltre al concerto live degli Spingi Gonzales, band reggiana da vent’anni sulla scena, che al Fuori Orario conclude un altro anno di grandi successi in piazze, sagre e fiere nel nord Italia. Ingresso a 23 euro. Consumazione omaggio per chi entra prima di mezzanotte.

Al Novecento di Cavriago alle 20,30 la commedia "Se negh pinseva mia mè" dell’Artemisia Teater, con lo spazio al multisala che si prevede "tutto esaurito".

A Scandiano, invece, dalle 22 alla sala Casini di via Diaz, il locale circolo Amici della Musica e il circolo didattico musicale Ferruccio Busoni organizzano un concerto di gala d’operetta con la Compagnia Emiliana d’Operetta con il tenore Luca Tamani, la soubrette e soprano Angela Amato, Francesco Sicuri al violino, Palmiro Simonini al pianoforte e con il corpo di ballo della Compagnia Emiliana d’Operetta, con scene e costumi di Francesco Sicuri. Per informazioni e prenotazioni: tel. 331-9933633 (circoloamicidellamusica@gmail.com).

Al Redas di Montecchio dalle 20 cena e ballo con l’orchestra di Pietro Galassi.

All’Italghisa di via dei Gonzaga a Reggio veglione in musica (tel. 327/6288858), così come al Joja di Rubiera con ambientazione da "baita di montagna" con nevicata a mezzanotte e dj set (tel. 338-5839519).

Veglione in musica pure al QCLub di Quattro Castella (tel. 348-5143307). Veglioni in piazza a Poviglio e a Castellarano. Antonio Lecci