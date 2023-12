San Silvestro: storia, fantasia e divertimento

Un evento tra luci, colori, musica, storia e divertimento, quello previsto la sera di San Silvestro in centro a Reggio Emilia, con una festa tra acrobazie nell’aria ispirata all’Orlando Furioso. Uno show in cui dominerà la fantasia, perché storia, spazio e tempo potranno staccarsi dalla "forza di gravità" per salire verso il cielo, nella città di Ludovico Ariosto e del suo "Orlando Furioso", proprio nel 650° anniversario dalla nascita del sommo poeta del Rinascimento.

La sera del 31 dicembre dalle 23 in piazza Prampolini saranno in scena acrobati, attori, danzatori, effetti luminosi, video mapping sulle facciate degli edifici per "Alla ricerca del senno perduto", uno spettacolo di Monica Maimone-Festi Group tratto dall’Orlando Furioso, riletto e rappresentato in una visione e un linguaggio contemporanei, con testo di Marco Maria Pernich.

Uno spettacolo in scena in prima assoluta in una versione esclusiva, realizzato con contributo delle compagnie reggiane MaMiMò e MMContemporary Dance Company. In scena una ventina di artisti, dietro le quinte una quindicina di tecnici per far funzionare una grande macchina teatrale all’aperto con funi, cavi d’acciaio, oggetti volanti e palcoscenici.

Ieri è iniziato il montaggio delle strutture, domani la prova generale e la sera di San Silvestro lo spettacolo con ingresso libero e gratuito, fino all’esaurimento dei posti. Per ragioni di sicurezza è previsto l’accesso a tremila persone. Protagonista il prode Astolfo e le sue gesta, con le azioni che si svolgono soprattutto in volo, accompagnate da immagini sulla facciata del duomo.

Nella piazza si alternano piani diversi nei quali si conduce l’azione scenica: dal volo nell’aria, ad azioni di danza e performance sui palchi che animano lo spazio, fino al passaggio sospeso dell’Angelo, che chiude la rappresentazione, in un tripudio di fiori che celebrano il senno ritrovato da Orlando. Non c’è un grande palco: il pubblico è tutto in prima fila, perché lo spettacolo si svolge ovunque, attorno e sopra il pubblico.

Un’occasione, per gli spettatori, di essere "immersi" nella rappresentazione. La follia di Orlando, a causa del "tradimento" di Angelica, ha sottratto il paladino alla guerra e il suo ritorno alla normalità è necessario affinché dia il suo decisivo contributo alla battaglia, ragion per cui Astolfo viene incaricato da Dio di recarsi sulla Luna per recuperare il senno di Orlando. Qui Astolfo si meravigliò due volte: per il fatto che quel paese, la Luna, da vicino era tanto grande, mentre ricorda una piccola palla a noi che lo osserviamo dalla Terra. Il duca Astolfo è condotto in un vallone stretto tra montagne, dove prodigiosamente si raccoglieva ciò che si perde sulla Terra o per nostra colpa, o a causa del tempo o della fortuna: ciò che si perde qui, si raduna lassù. Le lacrime e i sospiri degli amanti, il tempo che si butta via inutilmente nel gioco d’azzardo, il lungo ozio di uomini ignoranti, disegni vani che non si concretizzano mai. I vani desideri sono così tanti, che ingombrano buona parte di quel luogo: ciò che hai perso sulla Terra, salendo lassù potrai ritrovarlo.

Per consentire il montaggio degli allestimenti, il consueto mercato di piazza Prampolini oggi si trasferisce in corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via San Pietro Martire e piazza Roversi/via Farini. Per tale ragione dalle 5 alle 16 in questo tratto saranno vietati in transito e la sosta dei veicoli. Nelle strade laterali – le vie Vicedomini, del Portone, San Zenone, Porta Brennone – dalle 5 alle 16 sarà istituito il doppio senso di circolazione. Durante lo svolgimento della manifestazione in piazza Prampolini sarà vietato l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e di altro materiale pirotecnico.