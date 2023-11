"San Simone? Fiera della vergogna"

Fiera di San Simone? Secondo gli esercenti di Montecchio, sarebbe meglio chiamarla "la fiera della vergogna". "Noi commercianti Montecchiesi siamo a dir poco arrabbiati con l’amministrazione comunale Montecchiese per come è stata organizzata la fiera di San Simone: pensata male e gestita peggio".

Il perchè di questa indignazione non tarda a essere spiegato: "Nel volantino pubblicitario si prevedeva la presenza di operatori commerciali in piazza Cavour e anche la presenza di un’azienda: niente di tutto ciò – precisano –. Risultato? Piazza Cavour completamente vuota e abbandonata a sé stessa, una via che comprende 20 operatori commerciali. Una vergogna, appunto".

"Noi commercianti montecchiesi con le nostre attività ci viviamo – incalzano – paghiamo le tasse e sosteniamo le nostre famiglie. Se non fosse stato per una collega coraggiosa che ha portato un pullman inglese a ravvivare la piazza ci sarebbe stato il deserto. È sparita la mostra agricola, gli ambulanti sono stati obbligati ad andare via dal paese fin dalla sera prima, sono scomparse anche le aziende artigiane, locali e non". "Tutto ciò che rendeva bella la fiera di San Simone è svanito nel nulla – concludono netti i commercianti – a causa di una incapacità di organizzazione mia vista prima".

Nina Reverberi